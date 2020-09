Chi è Andrea Giambruno, il nuovo conduttore di Studio Aperto? (Di mercoledì 16 settembre 2020) Andrea Giambruno è approdato a Studio Aperto nei panni di conduttore, ecco chi è il compagno di Giorgia Meloni Andrea Giambruno è nato nel 1981 a Milano, nel 1981, è noto soprattutto per essere il compagno di Giorgia Meloni. Da bambino viveva nel noto quartiere popolare Baggio, dopo il diploma si è laureato in Filosofia e ha iniziato la sua carriera di giornalista, collaborando anche con Mediaset e MTV come autore televisivo. Ha lavorato dietro le quinte di “Matrix”, “Quinta Colonna”, “Kalispera“, “Mattino 5” e “Stasera Italia”. È stato anche autore di TRL. Mentre lavorava dietro le quinte di Quinta Colonna ha incontrato Giorgia Meloni, tra loro ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020)è approdato anei panni di, ecco chi è il compagno di Giorgia Meloniè nato nel 1981 a Milano, nel 1981, è noto soprattutto per essere il compagno di Giorgia Meloni. Da bambino viveva nel noto quartiere popolare Baggio, dopo il diploma si è laureato in Filosofia e ha iniziato la sua carriera di giornalista, collaborando anche con Mediaset e MTV come autore televisivo. Ha lavorato dietro le quinte di “Matrix”, “Quinta Colonna”, “Kalispera“, “Mattino 5” e “Stasera Italia”. È stato anche autore di TRL. Mentre lavorava dietro le quinte di Quinta Colonna ha incontrato Giorgia Meloni, tra loro ...

