Chelsea, Havertz: “Premier League più dura della Bundesliga. Liverpool? Anche noi siamo grande squadra” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Debutto non facile per Kai Havertz in Premier League. Nonostante la vittoria per 3-1 contro il Brighton il giovanissimo ex Bayer Leverkusen non è sembrato brillare. Poco male, il suo Chelsea ha comunque portato a casa i tre punti. Per adattarsi al calcio inglese e giocare meglio c'è tempo. Magari già dalla prossima sfida contro il Liverpool.Ed è proprio di questo che il tedesco ha parlato ai microfoni dell'Evening Standard. Dal debutto fino al big match di domenica prossima.Havertz: "Premier League più difficile della Bundesliga"caption id="attachment 1022251" align="alignnone" width="597" Havertz (getty images)/caption"È stata una partita molto dura, molto difficile ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 settembre 2020) Debutto non facile per Kaiin Premier. Nonostante la vittoria per 3-1 contro il Brighton il giovanissimo ex Bayer Leverkusen non è sembrato brillare. Poco male, il suoha comunque portato a casa i tre punti. Per adattarsi al calcio inglese e giocare meglio c'è tempo. Magari già dalla prossima sfida contro il.Ed è proprio di questo che il tedesco ha parlato ai microfoni dell'Evening Standard. Dal debutto fino al big match di domenica prossima.: "Premierpiù difficile"caption id="attachment 1022251" align="alignnone" width="597"(getty images)/caption"È stata una partita molto, molto difficile ...

