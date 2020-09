“Che stomaco!”. Amadeus, senza parole per il gesto del concorrente: “Ma come diavolo fai?!” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sempre simpatico Amadeus anche se a volte con le parole ci va giù pesante! Nella nuova edizione di Soliti Ignoti-Il ritorno, martedì 15 settembre 2020, Amadeus, come ogni sera, ha fatto compagnia ai telespettatori di Rai1 nella fascia oraria dell’access primetime. E proprio nella puntata di oggi di Soliti Ignoti, è rimasto letteralmente senza parole per via di uno degli ignoti in gara, il quale ha mangiato peperoncini piccantissimi come se fossero caramelle! “Lei ha uno stomaco fatto d’amianto praticamente…” ha quindi esclamato, rimanendo a bocca aperta nel vero senso della parola. “Incredibile! Mangia i peperoncini come se fossero patatine!” ha aggiunto, ancora incredulo, subito dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sempre simpaticoanche se a volte con leci va giù pesante! Nella nuova edizione di Soliti Ignoti-Il ritorno, martedì 15 settembre 2020,ogni sera, ha fatto compagnia ai telespettatori di Rai1 nella fascia oraria dell’access primetime. E proprio nella puntata di oggi di Soliti Ignoti, è rimasto letteralmenteper via di uno degli ignoti in gara, il quale ha mangiato peperoncini piccantissimise fossero caramelle! “Lei ha uno stomaco fatto d’amianto praticamente…” ha quindi esclamato, rimanendo a bocca aperta nel vero senso della parola. “Incredibile! Mangia i peperoncinise fossero patatine!” ha aggiunto, ancora incredulo, subito dopo la ...

edn__ : @GuidoCrosetto @diMartedi Che stomaco! Io non riesco più. - agodandaniela : @paglialunga00 Che stomaco io soffro già di gastrite per colpa di travaglio... - Angel_Se18 : Io credo che l'avvocato sia tra i mestieri più brutti, non riesco proprio a immaginare come si possa fare a difende… - gilmoregirlsgg : Che stomaco mangiare l’insalata della contessa ??#GFvip - Donato12428983 : @chierici1950 ??e che stomaco la mirtilla?? -

