Champions League: l’eliminazione ai preliminari del Benfica promuove l’Ajax in seconda fascia (Di mercoledì 16 settembre 2020) La sorprendente eliminazione del Benfica operata dal PAOK ieri sera nei preliminari di Champions League, rimescola le carte per quanto riguarda le varie fasce del sorteggio, fissato a Nyon per il primo di ottobre. I portoghesi, ventesimi nel ranking Uefa, erano inseriti in seconda fascia. Al loro posto viene così promosso l’Ajax che diventa un potenziale avversario di Inter, Lazio e Atalanta – tutte in terza fascia – e della Juventus, inserita invece in prima. Foto: Logo Champions L'articolo Champions League: l’eliminazione ai preliminari del Benfica promuove l’Ajax in seconda fascia proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) La sorprendente eliminazione deloperata dal PAOK ieri sera neidi, rimescola le carte per quanto riguarda le varie fasce del sorteggio, fissato a Nyon per il primo di ottobre. I portoghesi, ventesimi nel ranking Uefa, erano inseriti in. Al loro posto viene così promosso l’Ajax che diventa un potenziale avversario di Inter, Lazio e Atalanta – tutte in terza– e della Juventus, inserita invece in prima. Foto: LogoL'articolo: l’eliminazione aidell’Ajax inproviene ...

