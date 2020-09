Champions League 2020/21: fuori Dinamo Zagabria e Stella Rossa, ok Maccabi Tel Aviv. Molde e Young Boys… (Di mercoledì 16 settembre 2020) Omonia, Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv, Molde e Midtjylland: queste le squadre hanno passato il terzo turno dei preliminari di Champions League.Eliminazione a sorpresa per la Stella Rossa di Belgrado che ha perso dopo i calci di rigore contro l'Omonia per 5 reti a 3. Vittoria anche per il Ferencvaros che affonda la Dinamo Zagabria, nonostante l'autorete di Uzuni al 23°. A decidere il match tra Maccabi Tel Aviv e Dinamo Brest, il gol di Biton. Ko ai rigori anche per il Qarabag. A dire addio alla Champions anche lo Young Boys, battuto di misura dallo Midtjylland, per 3 reti a 0. Di seguito, le sfide andate in scena questa ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 settembre 2020) Omonia, Ferencvaros,Tele Midtjylland: queste le squadre hanno passato il terzo turno dei preliminari di.Eliminazione a sorpresa per ladi Belgrado che ha perso dopo i calci di rigore contro l'Omonia per 5 reti a 3. Vittoria anche per il Ferencvaros che affonda la, nonostante l'autorete di Uzuni al 23°. A decidere il match traTelBrest, il gol di Biton. Ko ai rigori anche per il Qarabag. A dire addio allaanche loBoys, battuto di misura dallo Midtjylland, per 3 reti a 0. Di seguito, le sfide andate in scena questa ...

SkySport : Anna Billò per la nuova Champions League targata Sky Sport - FedericoFerri : A proposito di colleghe e colleghi con i quali si ha il privilegio di lavorare, in bocca al lupo ad @anna_billo che… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'UEFA dà parere positivo: l'Atalanta giocherà le gare interne di Champions League a Bergamo ???? - Mediagol : Champions League 2020/21: fuori Dinamo Zagabria e Stella Rossa, ok Maccabi Tel Aviv. Molde e Young Boys... - Ibrielimovic : comunque Vierchowod, vincitore di due Serie A, una Champions League e un Mondiale è cresciuto calcisticamente nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Sorteggio fase a gironi di Champions League: guida completa UEFA.com Champions, sorteggio dei gironi il 1° ottobre: Juve in prima fascia, rischiano le altre italiane

Con la Serie A ormai alle porte, anche la Champions League scalda i motori. Il primo ottobre a Nyon si svolgerà il sorteggio per la fase a gironi della massima competizione continentale. La Juventus r ...

Young Boys inguardabile, addio Champions

Bernesi sconfitti 3-0 dal Midtjylland al termine di una prestazione nettamente al di sotto delle possibilità. Oggi in Europa League tocca a Basilea e Servette Sarà il Midtjylland ad affontare tra una ...

Danilo: “Pirlo si è allenato con noi, è ancora incredibile”

"Il primo anno in Italia? Lo considero buono, è stata una stagione di adattamento”. Danilo è pronto a iniziare la sua seconda stagione in bianconero. Il terzino brasiliano, arrivato nell’estate del 20 ...

Con la Serie A ormai alle porte, anche la Champions League scalda i motori. Il primo ottobre a Nyon si svolgerà il sorteggio per la fase a gironi della massima competizione continentale. La Juventus r ...Bernesi sconfitti 3-0 dal Midtjylland al termine di una prestazione nettamente al di sotto delle possibilità. Oggi in Europa League tocca a Basilea e Servette Sarà il Midtjylland ad affontare tra una ..."Il primo anno in Italia? Lo considero buono, è stata una stagione di adattamento”. Danilo è pronto a iniziare la sua seconda stagione in bianconero. Il terzino brasiliano, arrivato nell’estate del 20 ...