Chadwick Boseman | Samuel L Jackson | Volevamo girare un film insieme

Samuel L. Jackson ha svelato che sperava di collaborare con Chadwick Boseman per realizzare un film, progetto che non è mai stato realizzato. Samuel L. Jackson ha svelato che stava progettando di realizzare un film con Chadwick Boseman prima della morte dell'attore avvenuta a causa di un cancro al colon. La star del cinema ha parlato del potenziale lungometraggio durante un'apparizione al The Tamron Hall Show che gli ha permesso di ricordare l'ultima volta che ha visto l'amico e collega. L'interprete di Nick Fury nei film Marvel ha spiegato: "Sì, è stato qualcosa di improvviso per tutti noi. Stavo cercando di ricordarmi l'ultima volta che ho visto Chadwick

