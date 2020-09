Cessione Koulibaly – Il City arriva a 60 milioni, Adl potrebbe abbassare le pretese (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il portale calciomercato.it riporta in esclusiva le ultime news sulla Cessione di Koulibaly. Il Napoli continua a respingere gli attacchi del City che starebbe pensando … L'articolo Cessione Koulibaly – Il City arriva a 60 milioni, Adl potrebbe abbassare le pretese proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il portale calciomercato.it riporta in esclusiva le ultime news sulladi. Il Napoli continua a respingere gli attacchi delche starebbe pensando … L'articolo– Ila 60, Adlleproviene da ForzAzzurri.net.

Salvato95551627 : RT @cn1926it: CdS – #Koulibaly sposta gli equilibri, #Milik no: cessioni di peso diverso per il #Napoli - cn1926it : CdS – #Koulibaly sposta gli equilibri, #Milik no: cessioni di peso diverso per il #Napoli - sscalcionapoli1 : Koulibaly, l'avvocato: 'Non ha chiesto la cessione, il mercato si animerà nell'ultima settimana' #calciomercato - infoitsport : Koulibaly, l'avvocato: 'Non ha chiesto la cessione, il mercato si animerà nell'ultima settimana' - infinitynaples : RT @sonoNAPnonITA: Volete la cessione di Koulibaly? -