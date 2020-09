(Di mercoledì 16 settembre 2020) E’ di pochi minuti fa l’attesa notizia del ritrovamento dei 5nei boschi di. Il gruppo è stato individuato dai soccorritori dei Vigili del Fuoco alle 16:50 nel punto esatto inviato dalle coordinate geografiche rintracciate dai Carabinieri. Le 5 persone disperse sono tutte incondizioni. Le operazioni di recupero sono tutt’ora in corso. Sul posto sono presenti anche 118 e Carabinieri per quanto di loro competenza. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Cerveteri, buone notizie: ritrovati i 5 escursionisti dispersi, stanno tutti bene -

Ultime Notizie dalla rete : Cerveteri buone

TerzoBinario.it

