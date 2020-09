“C’è Tempo per”: verso la chiusura del programma di Falchi e Convertini (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’indiscrezione è stata lanciata da “Dagospia” Il programma Rai, “C’è Tempo Per“, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini chiude. O almeno secondo quanto sostiene “Dagospia” gli ascolti non di certo eccellenti avrebbero portato alla decisione. Il programma sarebbe dovuto andare avanti fino alla fine di settembre per poi fare spazio al nuovo cooking show di Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno”. View this post on Instagram Oggi a partire dalle 11.30 vi aspettiamo a C’è Tempo per…. @rai1official @beppeConvertini @giadacurti A post shared by 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’indiscrezione è stata lanciata da “Dagospia” IlRai, “C’èPer“, condotto da Annae Beppechiude. O almeno secondo quanto sostiene “Dagospia” gli ascolti non di certo eccellenti avrebbero portato alla decisione. Ilsarebbe dovuto andare avanti fino alla fine di settembre per poi fare spazio al nuovo cooking show di Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno”. View this post on Instagram Oggi a partire dalle 11.30 vi aspettiamo a C’èper…. @rai1official @beppe@giadacurti A post shared by 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 ...

borghi_claudio : @mattiafeltri @ugomagri @HuffPostItalia L'interpretazione è inequivoca. Indicativo futuro senza ipotetica. Non c'è… - Rinaldi_euro : Se c'è Salvini vietato pranzare in Toscana: minacce e insulti per il ristorante – Il Tempo - robersperanza : Stasera, negli occhi di Michi ed Emma, c’è una luce che non si vedeva da tempo. Forza ragazzi. Sarà diverso dal sol… - adami_silvana : Ministro @AzzolinaLucia, non c'è più tempo per l'ideologia: approvi Patti Educativi con le scuole paritarie subito!… - Lapomacho : La cosa divertente di quelli che dicono che il pelato finito appeso 'ha fatto cose buone' è che nessuno di loro c'era a quel tempo... -

Ultime Notizie dalla rete : “C’è Tempo Inizio scuola 2020, come sta andando il rientro in classe: la diretta Corriere della Sera