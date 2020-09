Catturato Johnny lo Zingaro, evaso 10 giorni fa [VIDEO] (Di mercoledì 16 settembre 2020) È finita dopo dieci giorni la fuga di Giuseppe Mastini noto come “Johnny lo Zingaro”, evaso il 6 settembre dal carcere di Sassari approfittando di un permesso premio. La polizia di Stato, in collaborazione con la polizia penitenziaria, lo ha infatti rintracciato in mattinata in un casolare a Taniga, frazione rurale di Sassari immersa nel verde. Nell’ambito delle operazioni gli agenti hanno arrestato in flagranza anche Lorenzo Panei, classe 1969, proprietario del villino dove è stato ritrovato, con l’accusa di favoreggiamento. La sua, ha spiegato lo stesso Mastini agli uomini della polizia al momento della cattura, è stata una fuga d’amore, progettata per stare con la compagna (anche lei in stato di fermo), ma non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) È finita dopo diecila fuga di Giuseppe Mastini noto come “lo”,il 6 settembre dal carcere di Sassari approfittando di un permesso premio. La polizia di Stato, in collaborazione con la polizia penitenziaria, lo ha infatti rintracciato in mattinata in un casolare a Taniga, frazione rurale di Sassari immersa nel verde. Nell’ambito delle operazioni gli agenti hanno arrestato in flagranza anche Lorenzo Panei, classe 1969, proprietario del villino dove è stato ritrovato, con l’accusa di favoreggiamento. La sua, ha spiegato lo stesso Mastini agli uomini della polizia al momento della cattura, è stata una fuga d’amore, progettata per stare con la compagna (anche lei in stato di fermo), ma non ...

