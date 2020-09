Caso covid a Palazzo Mosti, Mastella negativo: il sindaco annuncia nuove misure (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un Caso di positività a Palazzo Mosti ha scosso la città di Benevento e costretto diverse persone, tra le quali il sindaco Clemente Mastella, a sottoporsi al tampone di rito per scongiurare la trasmissione del virus. Il primo cittadino ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo l’esito negativo riscontrato. Mastella ha condiviso l’esperienza sui social, lanciando i consueti inviti alla cautela alla cittadinanza ma, soprattutto, annunciando nuovi provvedimenti per la giornata di sabato. “E’ toccata la malasorte covid anche ad un nostro bravo dipendente comunale. Ormai i casi sono quasi tutti nelle famiglie. Basta un principio lieve di incendio virale e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Undi positività aha scosso la città di Benevento e costretto diverse persone, tra le quali ilClemente, a sottoporsi al tampone di rito per scongiurare la trasmissione del virus. Il primo cittadino ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo l’esitoriscontrato.ha condiviso l’esperienza sui social, lanciando i consueti inviti alla cautela alla cittadinanza ma, soprattutto,ndo nuovi provvedimenti per la giornata di sabato. “E’ toccata la malasorteanche ad un nostro bravo dipendente comunale. Ormai i casi sono quasi tutti nelle famiglie. Basta un principio lieve di incendio virale e ...

Agenzia_Ansa : Obbligo di chiamata immediata al 118 in presenza di un caso sospetto di coronavirus a scuola #ANSA - MediasetTgcom24 : Autogrill Fiorenzuola D'Arda sulla A1 chiuso per un caso di Covid #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Crema: sospetto caso di #Covid, classe a casa #ANSA - GabrieleAdinolf : RT @Corriere: #Briatore: «Chiedere scusa? A chi? E perché, perché dò lavoro? Dovrebbe essere il governo a chiedere scusa a noi imprenditori… - atimo13 : RT @ilPermeista: Nei giorni successivi al voto: 'Buongiorno. La stiamo contattando perché nel seggio elettorale in cui ha votato è stato ri… -