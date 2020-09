Caso Beccalli, il procuratore difende il suo operato: "Nessuna sciatteria nelle indagini" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Crema, Cremona,, 16 settembre 2020 - Altre ossa nella Panda bruciata . L'ispezione del medico legale Cristina Cattaneo, consulente della procura, con Angelo Grecchi e Luciano Garofano, ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 16 settembre 2020) Crema, Cremona,, 16 settembre 2020 - Altre ossa nella Panda bruciata . L'ispezione del medico legale Cristina Cattaneo, consulente della procura, con Angelo Grecchi e Luciano Garofano, ...

Crema (Cremona), 16 settembre 2020 - Altre ossa nella Panda bruciata. L’ispezione del medico legale Cristina Cattaneo, consulente della procura, con Angelo Grecchi e Luciano Garofano, rispettivamente ...

Scomparsa a Crema: nell'auto incendiata le ossa di un cranio

Sono umani i resti trovati nell'auto di Sabrina Beccalli, scomparsa a Crema il 15 agosto, e sono compatibili con ossa del cranio e della dita Nell’auto data alle fiamme di Sabrina Beccalli, scomparsa ...

Caso Sabrina Beccalli, il procuratore: "L'indagine non è stata condotta con sciatteria"

Roberto Pellicano ricostruisce quanto accaduto nei primissimi giorni dopo la scomparsa e difende il lavoro di procura e forze dell'ordine ...

