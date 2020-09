Cardi B divorzia dal marito dopo tre anni

(Di mercoledì 16 settembre 2020) I rumors si rincorrono da tempo. Già a dicembreB e Offset avevano avuto dei problemi, pare per l'infedeltà di lui. Adesso è ufficiale: i due rappernotredi matrimonio. Il ...

BreakingItalyNe : RT @Corriere: La rapper Cardi B divorzia da Offset: erano sposati da tre anni - mtvitalia : È finita ?? #CardiB ha chiesto il divorzio da #Offset dopo 3 anni di matrimonio - angiuoniluigi : RT @Corriere: La rapper Cardi B divorzia da Offset: erano sposati da tre anni - Italia_Notizie : La rapper Cardi B divorzia dal marito Offset: erano sposati da tre anni - Corriere : La rapper Cardi B divorzia da Offset: erano sposati da tre anni -

Ultime Notizie dalla rete : Cardi divorzia

Alla fine, Cardi lo ha perdonato. Oggi la rapper però non è intenzionata a cambiare idea in merito al divorzio: nei suoi documenti ha sottolineato che sono attualmente separati e che “non ci sono ...I rumors si rincorrono da tempo. Già a dicembre Cardi B e Offset avevano avuto dei problemi, pare per l'infedeltà di lui. Adesso è ufficiale: i due rapper divorziano dopo tre anni di matrimonio. Il ma ...Pare, alla base della decisione, ci siano le infedeltà di lui, che proseguono, pare, fin dal giorno del matrimonio. Evidentemente, la rapper, che raggiunto il successo nel 2017 con il singolo Bodak ...