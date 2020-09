Carabinieri arrestati Piacenza | indagato l' ex comandante provinciale

(Di mercoledì 16 settembre 2020) l colonnello deiCorrado Scattarretico,deidi, è ufficialmentenell'ambito dell'inchiesta sulla caserma Levante (GLI INTERROGATORI - LE INTERCETTAZIONI). L'ufficiale è stato ascoltato per quasi due ore dal sostituto procuratore Matteo Centini e dal capo della procura Grazia Pradella, che conducono le indagini sulla vicenda che ha portato all'arresto deidella stazione piacentina, accusati, fra le altre cose, di spaccio e tortura. L'accusa a carico di Scattarretico sarebbe quella di favoreggiamento.

C'è anche l'ex comandante provinciale dei carabinieri di Piacenza, il colonnello Corrado Scattarretico, tra gli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla caserma Levante. L'ufficiale è stato ascoltato ...