Capri, l’obbligo di mascherina anti covid prorogato fino al 15 ottobre (Di mercoledì 16 settembre 2020) E’ stato prorogato dal sindaco di Capri, Marino Lembo, l’obbligo di indossare la mascherina nelle zone centrali di Capri fino al 15 ottobre. La proroga dell’obbligo è prevista da un’ordinanza firmata oggi da Lembo e nella quale sono indicate le strade e le piazze nelle quali “chiunque transiti e frequenti le aree pubblico o aperte al pubblico” dovrà indossare il dispositivo di prevenzione individuale. La misura è stata presa alla luce dell’aumento di casi di positività sull’isola di Capri: sono attualmente 38 i positivi, 27 nel comune di Capri e 11 ad AnaCapri. Nell’ordinanza si fa inoltre riferimento all’afflusso turistico “ancora consistente, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 settembre 2020) E’ statodal sindaco di, Marino Lembo, l’obbligo di indossare lanelle zone centrali dial 15. La proroga dell’obbligo è prevista da un’ordinanza firmata oggi da Lembo e nella quale sono indicate le strade e le piazze nelle quali “chiunque transiti e frequenti le aree pubblico o aperte al pubblico” dovrà indossare il dispositivo di prevenzione individuale. La misura è stata presa alla luce dell’aumento di casi di positività sull’isola di: sono attualmente 38 i positivi, 27 nel comune die 11 ad Ana. Nell’ordinanza si fa inoltre riferimento all’afflusso turistico “ancora consistente, ...

