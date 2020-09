Candidato alle elezioni arrestato poco prima di un comizio nel cosentino. È accusato di lesioni e maltrattamenti alla compagna (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si era Candidato a consigliere comunale con la lista civica “Scalea Europa”. La sera di martedì 15 settembre doveva partecipare a un comizio elettorale nella sua cittadina, in provincia di Cosenza, dove si vota per le amministrative il 20 e il 21 settembre. poco prima di salire sul palco, però, Renato Lombardo, di 50 anni e consigliere comunale uscente, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Scalea che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Paola su richiesta della Procura. maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minacce. Sono queste le accuse per le quali il Candidato, che in passato è stato anche assessore, è finito ai domiciliari. Stando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si eraa consigliere comunale con la lista civica “Scalea Europa”. La sera di martedì 15 settembre doveva partecipare a unelettorale nella sua cittadina, in provincia di Cosenza, dove si vota per le amministrative il 20 e il 21 settembre.di salire sul palco, però, Renato Lombardo, di 50 anni e consigliere comunale uscente, è statodai carabinieri della stazione di Scalea che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Paola su richiesta della Procura.in famiglia,personali aggravate e minacce. Sono queste le accuse per le quali il, che in passato è stato anche assessore, è finito ai domiciliari. Stando ...

CarloCalenda : Volentieri. Non ci presentiamo insieme alle elezioni. Sosteniamo Scalfarotto in Puglia per la ragione che il candid… - TeresaBellanova : A chiusura di questa giornata Toscana, insieme a @sscaramelli, candidato di @ivtoscana alle elezioni regionali, ho… - RombecchiA : RT @caterinabini: ??Vi aspettiamo domani sera in Piazza Duomo a Pistoia alle ore 21, con il segretario del @pdnetwork @nzingaretti e il cand… - luciomusolino : Candidato alle elezioni arrestato poco prima di un comizio nel cosentino. È accusato di lesioni e maltrattamenti al… - Noovyis : (Candidato alle elezioni arrestato poco prima di un comizio nel cosentino. È accusato di lesioni e maltrattamenti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Candidato alle Raffaele Fitto: programma e stipendio del candidato alle regionali in Puglia del centrodestra Money.it La candidata sindaco di Agrigento, Daniela Catalano, incontra il segretario generale della Uil, Gero Acquisto

Il sindacalista, nei giorni scorsi, aveva lanciato un messaggio chiamando a raccolta i vari candidati per pensare subito ad un rilancio socio economico della città dei templi Proseguono gli incontri t ...

Regionali 2020, Pierfranco Bruni: puntiamo alle professionalità per l’occupazione

“Il nostro programma politico”, dichiara Pierfranco Bruni candidato alla Presidenza della Regione Puglia per Fiamma Tricolore, “è fortemente incentrato in direzione di un sostanziale incremento del le ...

Regionali 2020, l’appello a tutti i candidati della comunità Rom e Sinti Puglia

La comunità Rom e Sinti Puglia, composta da oltre 5.000 membri, lancia un appello ai candidati per le elezioni regionali di settembre. La comunità Kethane chiede ai candidati di prestare attenzione al ...

Il sindacalista, nei giorni scorsi, aveva lanciato un messaggio chiamando a raccolta i vari candidati per pensare subito ad un rilancio socio economico della città dei templi Proseguono gli incontri t ...“Il nostro programma politico”, dichiara Pierfranco Bruni candidato alla Presidenza della Regione Puglia per Fiamma Tricolore, “è fortemente incentrato in direzione di un sostanziale incremento del le ...La comunità Rom e Sinti Puglia, composta da oltre 5.000 membri, lancia un appello ai candidati per le elezioni regionali di settembre. La comunità Kethane chiede ai candidati di prestare attenzione al ...