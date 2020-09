Campania, contagi in salita: i nuovi casi di Covid non sono legati ai rientri dalle vacanze (Di mercoledì 16 settembre 2020) E’ di nuovo allarmante il bollettino regionale che monitora l’andamento dei contagi in Campania. Oggi, 16 settembre, si registrano ben 186 casi positivi, ma aumentano anche i tamponi processati. Campania, bollettino del 16 settembre: 186 positivi Un numero preoccupante, in controtendenza rispetto a quello di ieri, quando si sono rivelati 136 nuovi contagi da Covid-19. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 settembre 2020) E’ di nuovo allarmante il bollettino regionale che monitora l’andamento deiin. Oggi, 16 settembre, si registrano ben 186positivi, ma aumentano anche i tamponi processati., bollettino del 16 settembre: 186 positivi Un numero preoccupante, in controtendenza rispetto a quello di ieri, quando sirivelati 136da-19. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

rep_napoli : Covid Campania, contagi in lieve crescita oggi 186 positivi [aggiornamento delle 16:38] - frandemartino : Che numero di contagi dobbiamo raggiungere in Campania per sbloccare un nuovo video di De Luca che jastemma? - ghibellino01 : Rispetto alla prima fase #epidemia, in questa seconda fase di #contagi balza all'occhio il coinvolgimento sempre +… - Notiziedi_it : Coronavirus, in Campania aumento dei casi: 136 nuovi contagi e 60 guariti - infoitinterno : Coronavirus, 136 nuovi contagi in Campania - Cronaca -