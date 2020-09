Caltanissetta, arrestato dalla Polizia di Stato 54enne indagato per violenza sessuale, pornografia minorile e adescamento di minorenni. ... (Di mercoledì 16 settembre 2020) Crea un profilo social e contatta un minore sua vittima: " Ehi bellissimo " mi manchi ". La misura cautelare è stata aggravata per violazione del divieto di comunicare con terzi estranei. I poliziotti ... Leggi su lagazzettanissena (Di mercoledì 16 settembre 2020) Crea un profilo social e contatta un minore sua vittima: " Ehi bellissimo " mi manchi ". La misura cautelare è stata aggravata per violazione del divieto di comunicare con terzi estranei. I poliziotti ...

