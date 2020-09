Calendario Serie C, la prima giornata dei tre gironi: il Palermo debutta a Teramo [FOTO] (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Serie C ha preso forma con la compilazione dei calendari dei tre gironi. A Firenze si è svolto il sorteggio delle giornate di Lega Pro. Il Presidente Francesco Ghirelli ha introdotto l’evento: “Mi aspetto che il campionato possa portare gioia e normalità, quindi mi aspetto che il pubblico torni allo stadio. Dopo lunghi mesi di sofferenza, sarebbe bellissimo vedere i tifosi contenti. Avremo un problema a riportare la gente allo stadio, bisogna superare la paura e riprendere dei riti che sono in disuso. In un periodo buio, mettiamo una speranza al centro. Il protocollo sanitario al momento è troppo pesante. Per la Lega Pro la salute dei calciatori è al primo posto, ma…”. Si è poi passati ai calendari. In alto le FOTO con le prime giornate dei tre gironi. ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) LaC ha preso forma con la compilazione dei calendari dei tre. A Firenze si è svolto il sorteggio delle giornate di Lega Pro. Il Presidente Francesco Ghirelli ha introdotto l’evento: “Mi aspetto che il campionato possa portare gioia e normalità, quindi mi aspetto che il pubblico torni allo stadio. Dopo lunghi mesi di sofferenza, sarebbe bellissimo vedere i tifosi contenti. Avremo un problema a riportare la gente allo stadio, bisogna superare la paura e riprendere dei riti che sono in disuso. In un periodo buio, mettiamo una speranza al centro. Il protocollo sanitario al momento è troppo pesante. Per la Lega Pro la salute dei calciatori è al primo posto, ma…”. Si è poi passati ai calendari. In alto lecon le prime giornate dei tre. ...

