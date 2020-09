Calciomercato Torino – Djidji dice sì allo Spezia – Si complica Andersen – Complicato vendere Izzo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Calciomercato Torino in queste ore vede il difensore Djidji al passo di addio, perchè dopo alcuni tentennamenti ha accettato la destinazione Spezia. Si complica la strada che porta ad Andersen e si ritorna su un altro obiettivo, mentre sembra davvero complicato cedere Izzo. Djidji ai saluti: lo aspetta lo Spezia Dopo gli interessamenti di Crotone e Parma, è lo Spezia a essere ad un passo dall’acquisto del centrale del Torino Koffi Djidji. L’assalto definitivo messo in atto ieri dal club ligure, ha fatto breccia e il francese ha dato il via libera per la chiusura dell’affare. Il difensore si trasferirà alla corte di Italiano con ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilin queste ore vede il difensoreal passo di addio, perchè dopo alcuni tentennamenti ha accettato la destinazione. Sila strada che porta ade si ritorna su un altro obiettivo, mentre sembra davveroto cedereai saluti: lo aspetta loDopo gli interessamenti di Crotone e Parma, è loa essere ad un passo dall’acquisto del centrale delKoffi. L’assalto definitivo messo in atto ieri dal club ligure, ha fatto breccia e il francese ha dato il via libera per la chiusura dell’affare. Il difensore si trasferirà alla corte di Italiano con ...

Glongari : #Torino cresce la fiducia per #Torreira, assalto all’#AFC pronto a entrare nel vivo. Intanto i granata lavorano sul… - DiMarzio : #Tottenham, tentativo per #Belotti. La risposta del #Torino - infoitsport : Calciomercato Torino, sondaggio per Marchwinski: il Lech Poznan fa muro - Arsenal_212 : RT @Glongari: #Torino cresce la fiducia per #Torreira, assalto all’#AFC pronto a entrare nel vivo. Intanto i granata lavorano sul fronte #M… - Hammadayf : RT @Glongari: #Torino cresce la fiducia per #Torreira, assalto all’#AFC pronto a entrare nel vivo. Intanto i granata lavorano sul fronte #M… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Calciomercato Torino, sondaggio per Marchwinski: il Lech Poznan fa muro Toro News La Juve si "alleggerisce": De Sciglio verso la Roma, Khedira risolve

Non c'è solo la ricerca dell'attaccante (o degli attaccanti) in cima alla lista delle priorità in casa Juve. Paratici, infatti, lavora anche alla uscite e nelle prossime ore potrebbero andare a buon f ...

Suarez fuori tempo: ora è no. Milik tiene in ansia Dzeko, Pirlo, Juve, Napoli e Roma

Il club campione d'Italia congela la pista dell’uruguaiano: non rassicurano le tempistiche del passaporto, il rischio è che arrivi dopo il 5 ottobre. Intanto il no del bomber polacco ai giallorossi bl ...

Piedimulera - Juventus Domo 0-0 - Fase Finale 2020 - 2021

Eccellenza Triangolare a Villarbasse 03 Settembre 2020 alle 23:23 Eccellenza Girone B Castellazzo cala il poker con l'Arquatese 03 Settembre 2020 alle 12:09 Serie C Serie C: rinviato ufficialmente il ...

Non c'è solo la ricerca dell'attaccante (o degli attaccanti) in cima alla lista delle priorità in casa Juve. Paratici, infatti, lavora anche alla uscite e nelle prossime ore potrebbero andare a buon f ...Il club campione d'Italia congela la pista dell’uruguaiano: non rassicurano le tempistiche del passaporto, il rischio è che arrivi dopo il 5 ottobre. Intanto il no del bomber polacco ai giallorossi bl ...Eccellenza Triangolare a Villarbasse 03 Settembre 2020 alle 23:23 Eccellenza Girone B Castellazzo cala il poker con l'Arquatese 03 Settembre 2020 alle 12:09 Serie C Serie C: rinviato ufficialmente il ...