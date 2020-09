Calciomercato Roma, tre nuovi innesti per Fonseca: arrivano difensore, terzino e attaccante. Il nuovo 11 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Calciomercato Roma – Tre nuovi acquisti pronti a raggiungere la capitale per rinforzare la rosa in vista dell’imminente inizio della stagione. La Roma non sta a guardare e ha intenzione di riscattare l’ultima stagione con l’obiettivo di provare a raggiungere la qualificazione in Champions League. Fonseca ha dimostrato di essere un ottimo allenatore e con la squadra giusta può lottare per posizioni importanti della classifica. Nonostante qualche incertezza di troppo, la Roma ha intenzione di continuare a puntare su Pau Lopez in porta, sarà la stagione fondamentale per l’estremo difensore. In difesa ha dimostrato di essere pronto per alti livelli Ibanez, l’ultimo acquisto porta il nome di Kumbulla. Il calciatore ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020)– Treacquisti pronti a raggiungere la capitale per rinforzare la rosa in vista dell’imminente inizio della stagione. Lanon sta a guardare e ha intenzione di riscattare l’ultima stagione con l’obiettivo di provare a raggiungere la qualificazione in Champions League.ha dimostrato di essere un ottimo allenatore e con la squadra giusta può lottare per posizioni importanti della classifica. Nonostante qualche incertezza di troppo, laha intenzione di continuare a puntare su Pau Lopez in porta, sarà la stagione fondamentale per l’estremo. In difesa ha dimostrato di essere pronto per alti livelli Ibanez, l’ultimo acquisto porta il nome di Kumbulla. Il calciatore ...

