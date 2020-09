Calciomercato Roma, dopo Kumbulla arriva il terzino: accordo con la Juve per De Sciglio [DETTAGLI] (Di mercoledì 16 settembre 2020) dopo aver piazzato il colpo Marash Kumbulla dal Verona, la Roma è ad un passo da Mattia De Sciglio della Juventus. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, l’esterno destro bianconero dovrebbe arrivare in giallorosso in prestito con diritto di riscatto: l’intesa tra le parti sarebbe stata raggiunta in queste ore ed è slegata dalla trattativa che potrebbe portare Edin Dzeko alla Juventus. Il terzino, dopo i buoni esordi con la maglia del Milan, è andato in calando e punta a rilanciarsi nella Capitale. Calciomercato, le notizie di oggi – Si completa il puzzle Juve-Roma-Napoli, attaccante per l’Inter e altri ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020)aver piazzato il colpo Marashdal Verona, laè ad un passo da Mattia Dedellantus. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, l’esterno destro bianconero dovrebbere in giallorosso in prestito con diritto di riscatto: l’intesa tra le parti sarebbe stata raggiunta in queste ore ed è slegata dalla trattativa che potrebbe portare Edin Dzeko allantus. Ili buoni esordi con la maglia del Milan, è andato in calando e punta a rilanciarsi nella Capitale., le notizie di oggi – Si completa il puzzle-Napoli, attaccante per l’Inter e altri ...

FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - DiMarzio : #Kumbulla alla @OfficialASRoma: accordo appena raggiunto anche con il giocatore che domani partirà per #Roma ? #calciomercato @SkySport - Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - law4sparks : RT @DiMarzio: #Kumbulla alla @OfficialASRoma: accordo appena raggiunto anche con il giocatore che domani partirà per #Roma ? #calciomercato… - danielelozzi : @grecben Senza #Nacho non è calciomercato Roma, dovresti saperlo -