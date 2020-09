Calciomercato Napoli, tutto gira intorno alla trattativa Milik-Roma: le ultime (Di mercoledì 16 settembre 2020) Calciomercato Napoli: le ultime novità sulla trattativa che sta tenendo in stallo gli azzurri, i giallorossi e anche la Juve. Il triangolo Roma-Juve-Napoli continua a essere al centro del Calciomercato sul fronte degli attaccanti. Nella giornata di ieri, Arek Milik avrebbe rifiutato un contratto di cinque anni per il passaggio al club giallorosso e questo … Leggi su 2anews (Di mercoledì 16 settembre 2020): lenovità sullache sta tenendo in stallo gli azzurri, i giallorossi e anche la Juve. Il triangolo-Juve-continua a essere al centro delsul fronte degli attaccanti. Nella giornata di ieri, Arekavrebbe rifiutato un contratto di cinque anni per il passaggio al club giallorosso e questo …

