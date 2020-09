Calciomercato Napoli, tutto fermo per la cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City (Di giovedì 17 settembre 2020) Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul suo sito della situazione di Kalidou Koulibaly. “Si trova all’interno di una guerra fredda tra Manchester City e Napoli. Se tutto fosse stato regolare, i club si sarebbero parlati e si parlerebbero, senza lasciare la pratica in mano a Fali Ramadani. E Ramadani la sta conducendo a modo suo, con tutte le difficoltà del caso. Il Manchester ha deciso di arrampicarsi fino a 70 milioni, anche oltre, ma con bonus molto difficili. E qui De Laurentiis si è fermato, quasi indispettito, mentre il difensore centrale aspettava il via libera. Partita completamente chiusa? Vediamo”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  ... Leggi su calciomercato.napoli (Di giovedì 17 settembre 2020) Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul suo sito della situazione di. “Si trova all’interno di una guerra fredda tra. Sefosse stato regolare, i club si sarebbero parlati e si parlerebbero, senza lasciare la pratica in mano a Fali Ramadani. E Ramadani la sta conducendo a modo suo, con tutte le difficoltà del caso. Ilha deciso di arrampicarsi fino a 70 milioni, anche oltre, ma con bonus molto difficili. E qui De Laurentiis si è fermato, quasi indispettito, mentre il difensore centrale aspettava il via libera. Partita completamente chiusa? Vediamo”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  ...

Gazzetta_it : Intesa #Roma-#Juve-#Napoli. Ma #Milik dice no e blocca pure #Dzeko e #DeSciglio - DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - fedesa28 : RT @P_Rocchetti87: Da Napoli mi dicono che tutto sta andando nella giusta direzione...#Milik @arekmilik9 #Napoli #calciomercato #ASRoma - tuttonapoli : Sportitalia - Bloccato Deulofeu, ma il Napoli deve prima cedere 4 esuberi in attacco -