Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik verso il sì alla Roma: la Juventus lo ha scaricato (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Juventus aveva veramente pensato ad Arkadiusz Milik per il proprio attacco, ma il polacco è scivolato giù nelle gerarchie del club bianconero, tanto da essere uscito interamente dai radar del club torinese. L’unico che, però, sembra non averlo capito sembra essere proprio il giocatore, che sta ancora aspettando prima di dire sì alla Roma, nella speranza che proprio la Juve possa farsi nuovamente avanti. Per questo nelle ultime ore Fabio Paratici avrebbe telefonato all’ex Ajax annunciandogli il dietrofront. Ora sta al giocatore trovare un’altra soluzione per la prossima stagione, considerando che la corte della Roma è quella che sembra più consistente e prolifica per tutte le parti in causa. 20/09/2020 ... Leggi su calciomercato.napoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Laaveva veramente pensato adper il proprio attacco, ma il polacco è scivolato giù nelle gerarchie del club bianconero, tanto da essere uscito interamente dai radar del club torinese. L’unico che, però, sembra non averlo capito sembra essere proprio il giocatore, che sta ancora aspettando prima di dire sì, nella speranza che proprio la Juve possa farsi nuovamente avanti. Per questo nelle ultime ore Fabio Paratici avrebbe telefonato all’ex Ajax annunciandogli il dietrofront. Ora sta al giocatore trovare un’altra soluzione per la prossima stagione, considerando che la corte dellaè quella che sembra più consistente e prolifica per tutte le parti in causa. 20/09/2020 ...

DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - Gazzetta_it : Intesa #Roma-#Juve-#Napoli. Ma #Milik dice no e blocca pure #Dzeko e #DeSciglio - FFildi : RT @BombeDiVlad: ?? #Roma, ore calde per la trattativa #Milik ?? Sentore di fumata bianca: i dettagli #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato #… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? #Roma, ore calde per la trattativa #Milik ?? Sentore di fumata bianca: i dettagli #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato #… -