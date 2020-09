Calciomercato Milan, l'obiettivo è Milenkovic. E Chiesa stuzzica i rossoneri (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tuttavia, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', ad oggi le basi per farla andare in porto non ci sono. Troppa distanza fra domanda e offerta. I viola vorrebbero infatti 40 milioni, mentre i ... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tuttavia, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', ad oggi le basi per farla andare in porto non ci sono. Troppa distanza fra domanda e offerta. I viola vorrebbero infatti 40 milioni, mentre i ...

Il Milan ha bisogno di un rinforzo in difesa e, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo principale è Nikola Milenkovic. Pioli lo ha conosciuto e allenato alla Fiorentina: lo ha utilizzato ...

(di Arturo Minervini) - Lo sappiamo. Lo sapete. La settimana che porta all’inizio del campionato è quella delle griglie, delle previsioni, delle grafiche in stile formula uno per determinare la grigli ...

Le difficoltà per Suarez spingono la Juventus su Edin Dzeko (Milik verso la Roma). Il Milan in pressing sulla Fiorentina per Nikola Milenkovic. Sarà Edin Dzeko il centravanti della Juventus di Pirlo?

