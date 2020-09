Calciomercato Lione Juninho frena “Il Barcellona su Depay? Nessuno mi ha chiamato Il futuro di Aouar…”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 16 settembre 2020)smentisce seccamente le voci in merito ad un'imminente partenza die Aouar.Il direttore sportivo ed ex calciatore delha chiarito la situazione relativamente aldei due gioielli di Rudi Garcia: "è rimasto in panchina per scelta dell'allenatore. Abbiamo giocato venerdì e giocheremo venerdì prossimo. Per ora non c'è nessuna offerta per questi giocatori, non abbiamo ricevuto proposte per Houssem e Memphis. Danon è arrivata nemmeno una chiamata per chiedere il prezzo del suo cartellino. Quello che ho capito è che se rimane, sarà felice di aiutarci a disputare una buona stagione. I giocatori per i quali abbiamo ricevuto proposte sono già partiti".Rumors insistenti davano il ...