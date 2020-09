Calciomercato, le notizie di oggi – La nuova Roma, esperienza alla Fiorentina, le varianti della Juve di Pirlo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – Tre nuovi acquisti pronti a raggiungere la capitale per rinforzare la rosa in vista dell’imminente inizio della stagione. La Roma non sta a guardare e ha intenzione di riscattare l’ultima stagione con l’obiettivo di provare a raggiungere la qualificazione in Champions League. Fonseca ha dimostrato di essere un ottimo allenatore e con la squadra giusta può lottare per posizioni importanti della classifica. Nonostante qualche incertezza di troppo, la Roma ha intenzione di continuare a puntare su Pau Lopez in porta, sarà la stagione fondamentale per l’estremo difensore. In difesa ha dimostrato di essere pronto per alti livelli Ibanez, l’ultimo acquisto porta il nome di Kumbulla. Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020), ledi– Tre nuovi acquisti pronti a raggiungere la capitale per rinforzare la rosa in vista dell’imminente iniziostagione. Lanon sta a guardare e ha intenzione di riscattare l’ultima stagione con l’obiettivo di provare a raggiungere la qualificazione in Champions League. Fonseca ha dimostrato di essere un ottimo allenatore e con la squadra giusta può lottare per posizioni importanticlassifica. Nonostante qualche incertezza di troppo, laha intenzione di continuare a puntare su Pau Lopez in porta, sarà la stagione fondamentale per l’estremo difensore. In difesa ha dimostrato di essere pronto per alti livelli Ibanez, l’ultimo acquisto porta il nome di Kumbulla. Il ...

DiMarzio : Il #Cagliari chiede #Under alla #Roma: la situazione - ric_________ : la società che lavora nel silenzio più totale ti gasa solo al momento dell’uscita di una news, il problema è che pa… - Shorty71550313 : @monelloevoluto @DaiDea7 @sonoNAPnonITA @FEDERAIO74 Non uso mai Twitter,vedo solo le notizie di calciomercato - AleCat_91 : se stasera Mianluca Di Garzio dice le sue notizie di mercato, a 10 likes vi esco il nuovo nome di FENOMENO col qual… - VoceGiallorossa : ???Bogdani: 'Quotazione non esagerata per Kumbulla, è un calciatore di personalità' #ASRoma #Vocegiallorossa… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Il Boca Juniors potrà schierare i giocatori positivi al Covid: Libertadores nella bufera

Il Boca Juniors giocherà in Copa Libertadores contro il Libertad Asuncion, e lo farà schierando i suoi giocatori positivi al coronavirus: dopo sei mesi di ...

Koeman riapre a Suarez: "Se resta farà parte della rosa"

L'addio di Suarez al Barcellona non è così certo, Koeman lascia aperto uno spiraglio: "Gli ho parlato, vedremo. Se resta sarà uno in più".

Milan, infortunio Ibrahimovic: lo svedese stringe i denti, la situazione

Arrivano buone notizie per il Milan e per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si sta allenando regolarmente in vista della sfida di domani valida per i preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rover ...

Il Boca Juniors giocherà in Copa Libertadores contro il Libertad Asuncion, e lo farà schierando i suoi giocatori positivi al coronavirus: dopo sei mesi di ...L'addio di Suarez al Barcellona non è così certo, Koeman lascia aperto uno spiraglio: "Gli ho parlato, vedremo. Se resta sarà uno in più".Arrivano buone notizie per il Milan e per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si sta allenando regolarmente in vista della sfida di domani valida per i preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rover ...