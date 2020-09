Calciomercato Lazio – Due nomi per la difesa – Idea ritorno Rafinha in serie A (Di mercoledì 16 settembre 2020) Calciomercato Lazio – Con Kumbulla alla Roma sfuma uno degli obiettivi della Lazio che sta cercando un difensore e pertanto il ds Tare continua il suo lavoro sul mercato. I nomi in cima alla lista del direttore sportivo sono il coreano Kim Min Jae, che gioca in Cina nel Beijing Guoan e il giovane giocatore belga del Colonia, Sebastian Bornauw. L’operazione per portare in Italia il difensore coreano è diventata molto più accessibile visto l’acquisto del difensore Sunjic dalla Dinamo Mosca da parte del club Beijing Guoan proprietaria del cartellino del giocatore. Inoltre in Cina le società possono tesserare solo cinque stranieri e il Beijing ha già raggiunto il limite massimo pertanto una cessione imminente è molto probabile. Per Bornauw la situazione ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 settembre 2020)– Con Kumbulla alla Roma sfuma uno degli obiettivi dellache sta cercando un difensore e pertanto il ds Tare continua il suo lavoro sul mercato. Iin cima alla lista del direttore sportivo sono il coreano Kim Min Jae, che gioca in Cina nel Beijing Guoan e il giovane giocatore belga del Colonia, Sebastian Bornauw. L’operazione per portare in Italia il difensore coreano è diventata molto più accessibile visto l’acquisto del difensore Sunjic dalla Dinamo Mosca da parte del club Beijing Guoan proprietaria del cartellino del giocatore. Inoltre in Cina le società possono tesserare solo cinque stranieri e il Beijing ha già raggiunto il limite massimo pertanto una cessione imminente è molto probabile. Per Bornauw la situazione ...

