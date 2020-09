Calciomercato, la Juventus vira decisa su Dzeko. Il Milan vuole Milenkovic (Di mercoledì 16 settembre 2020) Le difficoltà per Suarez spingono la Juventus su Edin Dzeko (Milik verso la Roma). Il Milan in pressing sulla Fiorentina per Nikola Milenkovic. Sarà Edin Dzeko il centravanti della Juventus di Pirlo? La questione potrebbe diventare affermativa a breve: date le difficoltà per arrivare a Luis Suarez per la questione del passaporto comunitario (quindi cittadinanza italiana, ndr), i bianconeri hanno deciso di ritornare con forza sull’attaccante bosniaco. Juventus, si riavvicina Dzeko L’intesa con il 34enne di Sarajevo è già pronta e si paga su un biennale da 7,5 milioni netti a stagione, bonus inclusi. In pratica, Dzeko andrebbe a “rilevare” quanto percepiva Higuain. A ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Le difficoltà per Suarez spingono lasu Edin(Milik verso la Roma). Ilin pressing sulla Fiorentina per Nikola. Sarà Edinil centravanti delladi Pirlo? La questione potrebbe diventare affermativa a breve: date le difficoltà per arrivare a Luis Suarez per la questione del passaporto comunitario (quindi cittadinanza italiana, ndr), i bianconeri hanno deciso di ritornare con forza sull’attaccante bosniaco., si riavvicinaL’intesa con il 34enne di Sarajevo è già pronta e si paga su un biennale da 7,5 milioni netti a stagione, bonus inclusi. In pratica,andrebbe a “rilevare” quanto percepiva Higuain. A ...

