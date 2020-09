Calciomercato Juventus, Raiola esce allo scoperto su Kean e… (Di mercoledì 16 settembre 2020) Vice-Dzeko cercasi. Ore di bollenti trattative sembrano attendere Paratici, alla ricerca di un secondo attaccante oltre che al sempre più vicino bomber bosniaco. La Juventus sarebbe infatti alla ricerca di un giovane campioncino, un diamante grezzo da far maturare all’ombra di un grande attaccante e da cui apprendere i segreti del mestiere. Nelle ultime settimane, il nome più vociferato per ricoprire questo ruolo sarebbe stato quello di Moise Kean. La punta dell’Everton, con alla spalle una precoce ma alquanto breve parentesi in bianconero, sembrerebbe poter essere il profilo ideale da mettere a disposizione di Pirlo. Con una carriera ancora tutta da vivere ed un potenziale da fuoriclasse, il Maestro starebbe pensando proprio all’azzurrino. Ma ci sarebbe un’altra idea in aria, sempre collegata all’agente del ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Vice-Dzeko cercasi. Ore di bollenti trattative sembrano attendere Paratici, alla ricerca di un secondo attaccante oltre che al sempre più vicino bomber bosniaco. Lasarebbe infatti alla ricerca di un giovane campioncino, un diamante grezzo da far maturare all’ombra di un grande attaccante e da cui apprendere i segreti del mestiere. Nelle ultime settimane, il nome più vociferato per ricoprire questo ruolo sarebbe stato quello di Moise. La punta dell’Everton, con alla spalle una precoce ma alquanto breve parentesi in bianconero, sembrerebbe poter essere il profilo ideale da mettere a disposizione di Pirlo. Con una carriera ancora tutta da vivere ed un potenziale da fuoriclasse, il Maestro starebbe pensando proprio all’azzurrino. Ma ci sarebbe un’altra idea in aria, sempre collegata all’agente del ...

DiMarzio : #Calciomercato | Attaccante #Juventus, potrebbe essere la giornata decisiva. Gli ultimi aggiornamenti su #Dzeko e… - DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - capuanogio : ??[FOCUS] #Juventus, oltre mezzo miliardo di plusvalenze dal 2016 al 2020: così #Marotta (prima) e #Paratici (adesso… - gizzo97 : RT @matteodesant: Riunione in corso a casa #Milik a Napoli: giocatore e procuratore, con il papà collegato telefonicamente, stanno decidend… - Gooners_AlexIs_ : RT @NicoSchira: Per Mattia #DeSciglio si prospetta anche alla #ASRoma lo stesso stipendio percepito alla #Juventus: €3M netti a stagione. N… -