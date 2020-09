Calciomercato Juventus, Paratici chiama Milik: c’è lo zampino di Dzeko? (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus vive di un nuova certezza: a meno di stravolgimenti dell’ultim’ora, dovrebbe essere Edin Dzeko della Roma il nuovo bomber per la rosa di Andrea Pirlo. La concorrenza di Luis Suarez sembrerebbe dunque ormai alle spalle. Per questioni burocratiche e di tempi tecnici relativi al passaporto e alla buonuscita dal Barcellona, il Pistolero rischia seriamente di restare solamente uno splendido miraggio per il mercato della Juve. Fabio Paratici, così, conscio della situazione, avrebbe deciso di gettarsi nuovamente verso l’attaccante bosniaco, attualmente la prima scelta per l’attacco bianconero. Il fitto gioco d’incastri potrebbe però dover aspettare il via libera da Napoli e, per questo motivo, Paratici avrebbe intenzione di ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ildellavive di un nuova certezza: a meno di stravolgimenti dell’ultim’ora, dovrebbe essere Edindella Roma il nuovo bomber per la rosa di Andrea Pirlo. La concorrenza di Luis Suarez sembrerebbe dunque ormai alle spalle. Per questioni burocratiche e di tempi tecnici relativi al passaporto e alla buonuscita dal Barcellona, il Pistolero rischia seriamente di restare solamente uno splendido miraggio per il mercato della Juve. Fabio, così, conscio della situazione, avrebbe deciso di gettarsi nuovamente verso l’attaccante bosniaco, attualmente la prima scelta per l’attacco bianconero. Il fitto gioco d’incastri potrebbe però dover aspettare il via libera da Napoli e, per questo motivo,avrebbe intenzione di ...

Dal caso Milik-Suarez a quello della Copa Libertadores: ascolta le notizie del giorno

L'intreccio di mercato che coinvolge Milik, Dzeko e Suarez, con Juventus, Roma e Napoli protagonista, Vidal sempre più vicino all'Inter, la decisione della Conmebol di permettere ai giocatori del Boca ...

Olbia inserita nel girone A con piemontesi, lombarde e toscane

Nuova stagione, stessi avversari (o quasi) per l'Olbia nel campionato al via il 27 settembre: sono stati ufficializzati stasera i tre gironi da 20 squadre della Serie C, e i sardi guidati da Max Canzi ...

Romero: «Entusiasta di Castellammare, sarà una Juve Stabia da play-off»

Si candida a prendere il posto di Forte, anche se 17 reti in serie B sono un bottino più che ragguardevole. Niccolò Romero non si tira indietro, nonostante i dubbi e le perplessità di una Juve Stabia ...

