Calciomercato Juventus | nome nuovo da Barcellona | via libera alla cessione

NEWS Calciomercato Juventus – Si scalda l'asse di Calciomercato tra Juventus e Barcellona per queste concitate settimane del mese di settembre. Dopo l'affare tra Arthur e Pjanic, i blaugrana potrebbero essere nuovamente tornati nei radar di Fabio Paratici per alcune altre occasioni che darebbero modo ad Andrea Pirlo di rinforzare il proprio organico per la prossima stagione. Il vento del cambiamento, dopo l'arrivo di Ronald Koeman, si è abbattuto sul club Culé e, oltre a Luis Suarez, una delle tante piste per l'attacco della Vecchia Signora, diversi calciatori potrebbero salutare. Fiutata l'occasione, la formazione campione d'Italia non vorrebbe farsi sfuggire nessuna nuova pedina dalla Catalogna ma anzi avrebbe inserito nel mirino ...

