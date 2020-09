Calciomercato Juventus, né Dzeko né Suarez? Già pronto il piano C (Di mercoledì 16 settembre 2020) Cosa fare se saltano sia Edin Dzeko che Luis Suarez? Il Calciomercato della Juventus sembra essere stato previdente e, sondati tanti nomi, pare aver pronta una lista di soluzioni alternative per non farsi trovare impreparata e regalare finalmente il nuovo bomber ad Andrea Pirlo. Nelle ultime ore la candidatura dell’attaccante della Roma avrebbe scavalcato quella del campione del Barcellona, con il bosniaco che adesso si starebbe avvicinando sempre più alla corte bianconera. Gli incastri però non sarebbero ancora finiti e con un occhio ben rivolto anche alla vicenda Milik del Napoli, condizione necessaria per sbloccare l’affare in entrata dai giallorossi, Paratici avrebbe già preparato il piano C: la pista giusta può essere Olivier Giroud del Chelsea? LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Cosa fare se saltano sia Edinche Luis? Ildellasembra essere stato previdente e, sondati tanti nomi, pare aver pronta una lista di soluzioni alternative per non farsi trovare impreparata e regalare finalmente il nuovo bomber ad Andrea Pirlo. Nelle ultime ore la candidatura dell’attaccante della Roma avrebbe scavalcato quella del campione del Barcellona, con il bosniaco che adesso si starebbe avvicinando sempre più alla corte bianconera. Gli incastri però non sarebbero ancora finiti e con un occhio ben rivolto anche alla vicenda Milik del Napoli, condizione necessaria per sbloccare l’affare in entrata dai giallorossi, Paratici avrebbe già preparato ilC: la pista giusta può essere Olivier Giroud del Chelsea? LEGGI ...

