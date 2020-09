Calciomercato Inter, per l’attacco spunta la clamorosa pista che porta a Hudson-Odoi (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’Inter guarda con sempre maggiore attenzione in casa Chelsea dove si sta abbattendo un vero ciclone per quel che riguarda il reparto avanzato. L’obiettivo, a sentire le prime indiscrezioni che arrivano da Stamford Bridge, è Callum Hudson-Odoi, talentino appena diciannovenne dei Blues che rischia di perdere il posto a favore dei neo acquisti di questa … L'articolo Calciomercato Inter, per l’attacco spunta la clamorosa pista che porta a Hudson-Odoi Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’guarda con sempre maggiore attenzione in casa Chelsea dove si sta abbattendo un vero ciclone per quel che riguarda il reparto avanzato. L’obiettivo, a sentire le prime indiscrezioni che arrivano da Stamford Bridge, è Callum, talentino appena diciannovenne dei Blues che rischia di perdere il posto a favore dei neo acquisti di questa … L'articolo, per l’attaccolache

FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - Eurosport_IT : E anche oggi 'Vidal all'Inter nelle prossime 48 ore...' ??????? Prossimamente a?l? ?c?i?n?e?m?a? all'Inter ??? ??… - DiMarzio : #Godin - #Cagliari, domani può essere il giorno giusto per chiudere - InteristDrew : RT @Ale_Rimi: #Raiola a @TuttoMercatoWeb: '#DeVrij? Non a caso eletto tra i migliori centrali d'Italia. Con calma arriverà il rinnovo con l… - LuigiBevilacq17 : RT @Ale_Rimi: #Raiola a @TuttoMercatoWeb: '#Pinamonti? Vuole tornare all'#Inter, ma non abbiamo ancora un accordo'. #tmw #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Inter, UFFICIALI due cessioni Calciomercato.com Fontana: “Fabian e Zielinski schierati sulla trequarti soffrono in un aspetto"

Nel corso di 'Il Sogno Nel Cuore', trasmissione in onda su Radio Crc è intervenuto il tecnico Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli. Su Politano: "E' stato un acquisto molto utile per il Napol ...

Calciomercato Inter, scambio ‘beffa’ in Premier | Conte gelato

Nelle prossime ore potrebbe sbloccarsi definitivamente la trattativa che porterebbe Arkadiusz Milik a vestire la maglia della Roma e Dzeko alla Juventus. Non è ancora ...

Fantacalcio | Difensori, i consigli per l’asta 2020/21

I migliori difensori da acquistare all’asta del Fantacalcio. Dai più famosi a quelli meno cari che potrebbero fare la differenza. I nostri consigli Con la Serie A che riparte nel weekend, come da copi ...

Nel corso di 'Il Sogno Nel Cuore', trasmissione in onda su Radio Crc è intervenuto il tecnico Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli. Su Politano: "E' stato un acquisto molto utile per il Napol ...Nelle prossime ore potrebbe sbloccarsi definitivamente la trattativa che porterebbe Arkadiusz Milik a vestire la maglia della Roma e Dzeko alla Juventus. Non è ancora ...I migliori difensori da acquistare all’asta del Fantacalcio. Dai più famosi a quelli meno cari che potrebbero fare la differenza. I nostri consigli Con la Serie A che riparte nel weekend, come da copi ...