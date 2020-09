Calciomercato Fiorentina | esperienza per Iachini | come cambia l’11 dopo gli ultimi innesti

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 settembre 2020)– E’ una delle squadre più attive sul fronte. Stiamo parlando della, la dirigenza viola ha optato per la continuità con la conferma in panchina dell’allenatore. L’ultima parte della scorsa stagione ha fornito delle indicazioni che sono state sfruttare per costruire la squadra. L’obiettivo è quello di avvicinarsi il più possibile alla zona Europa, dovrà essere il campionato del definitivo riscatto. In porta è stata decisa la conferma del portiere Dragowski, rappresenta una cerca nonostante qualche leggera incertezza. In difesa spazio al trio formato da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Per i primi due sono arrivate offerte molto importanti, il serbo è seguito con ...