Calciomercato Fiorentina – Borja Valero è un nuovo giocatore della Fiorentina (Di mercoledì 16 settembre 2020) Calciomercato Fiorentina – È arrivata l’ufficialità che a Firenze aspettavano in questi giorni: Borja Valero è un nuovo calciatore della Fiorentina. Ufficiale: Borja Valero torna alla Fiorentina – Comunicato “La Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Borja Valero Iglesias. Nato a Madrid il 12 gennaio 1985, il calciatore spagnolo torna a Firenze, dopo tre stagioni nelle quali ha giocato con la maglia dell’Inter, collezionando 100 presenze e 5 gol. Dal 2012 al 2017 Borja Valero è stato uno dei ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 settembre 2020)– È arrivata l’ufficialità che a Firenze aspettavano in questi giorni:è uncalciatore. Ufficiale:torna alla– Comunicato “Lacomunica di aver tesserato il calciatoreIglesias. Nato a Madrid il 12 gennaio 1985, il calciatore spagnolo torna a Firenze, dopo tre stagioni nelle quali ha giocato con la maglia dell’Inter, collezionando 100 presenze e 5 gol. Dal 2012 al 2017è stato uno dei ...

