Calciomercato Cesena, dal Pordenone può arrivare Magnaghi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Calciomercato Cesena, dal Pordenone può arrivare Magnaghi. Il giocatore è sulla lista dei cedibili, prossime ore decisive Simone Magnaghi è destinato a salutare il Pordenone. Il calciatore – come riportato da TuttoMercatoWeb.com – è da tempo sulla lista dei partenti del club friulano e potrebbe accettare l’offerta del Cesena. Il club bianconero – si legge – si sta muovendo concretamente e le prossime ore saranno decisive per poter chiudere le operazioni. Magnaghi, infatti, può arrivare a Cesena a titolo definitivo già al termine di questa settimana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020), dalpuò. Il giocatore è sulla lista dei cedibili, prossime ore decisive Simoneè destinato a salutare il. Il calciatore – come riportato da TuttoMercatoWeb.com – è da tempo sulla lista dei partenti del club friulano e potrebbe accettare l’offerta del. Il club bianconero – si legge – si sta muovendo concretamente e le prossime ore saranno decisive per poter chiudere le operazioni., infatti, puòa titolo definitivo già al termine di questa settimana. Leggi su Calcionews24.com

SportinRomagna : Calcio, Cesena Fc: rinnova Nicola Capellini #sportinromagna #calcio #calciomercato #SerieC #CesenaFc #ForzaCesena… - infoitsport : Calciomercato, il Cesena oggi può chiudere per Bortolussi - Milannews24_com : Calciomercato Milan, ceduto il giovane Sala al Cesena in prestito - CorriereRomagna : Calciomercato, il Cesena oggi può chiudere per Bortolussi - - SportinRomagna : Calcio, Cesena Fc: arriva un centrocampista dal Milan #sportinromagna #calcio #calciomercato #SerieC #ForzaCesena… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cesena Calciomercato Cesena, dal Pordenone può arrivare Magnaghi Calcio News 24 Ravenna Fc. Un sogno che diventa realtà: Fiorani in giallorosso fino al 2023

Quando il 6 novembre dell’anno scorso Marco Fiorani realizzò il suo primo gol tra i professionisti sotto la curva Mero in un derby con il Cesena, si era già capito da un po’ che il ragazzo aveva talen ...

Lazio, Fares a Roma per le visite mediche: arriva dalla Spal per 8 milioni più 1 di bonus

Giornata di visite mediche con la Lazio per Mohamed Fares. L'esterno francese naturalizzato algerino arriva dalla Spal, stesso percorso fatto da Manuel Lazzari nell'estate 2019, e questa mattina si è ...

Rimini Calcio: riprendono gli allenamenti. Fino al 23 settembre a Gatteo Mare

Il Rimini FC comunica che dalla giornata di mercoledì pomeriggio 16 settembre, riprenderanno gli allenamenti della prima squadra. Grazie alla collaborazione della AUSL della Romagna (Direzione di Rimi ...

Quando il 6 novembre dell’anno scorso Marco Fiorani realizzò il suo primo gol tra i professionisti sotto la curva Mero in un derby con il Cesena, si era già capito da un po’ che il ragazzo aveva talen ...Giornata di visite mediche con la Lazio per Mohamed Fares. L'esterno francese naturalizzato algerino arriva dalla Spal, stesso percorso fatto da Manuel Lazzari nell'estate 2019, e questa mattina si è ...Il Rimini FC comunica che dalla giornata di mercoledì pomeriggio 16 settembre, riprenderanno gli allenamenti della prima squadra. Grazie alla collaborazione della AUSL della Romagna (Direzione di Rimi ...