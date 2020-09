Calcio in lutto, morto Fino Fini: era stato medico della Nazionale campione del mondo del 1982 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Calcio italiano in lutto: è morto Fino Fini, storico medico della Nazionale dal 1962 al 1982, anno del trionfo mondiale ottenuto dagli azzurri in Spagna al fianco di Enzo Bearzot.lutto per il Calcio: morto Fino Finicaption id="attachment 1022413" align="alignnone" width="598" Fino Fini (getty images)/captionIl dottor Fino Fini, che ha partecipanto a sei spedizioni mondiali, è morto oggi all'età di 92 anni a Firenze. Il medico era stato dal 1967 al 1996 direttore del Centro tecnico federale di Coverciano e ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilitaliano in: è, storicodal 1962 al, anno del trionfo mondiale ottenuto dagli azzurri in Spagna al fianco di Enzo Bearzot.per ilcaption id="attachment 1022413" align="alignnone" width="598"(getty images)/captionIl dottor, che ha partecipanto a sei spedizioni mondiali, èoggi all'età di 92 anni a Firenze. Ileradal 1967 al 1996 direttore del Centro tecnico federale di Coverciano e ...

