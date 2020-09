Calcio estero – PSG-Marsiglia, le decisioni del Giudice Sportivo: stangato Kurzawa (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Giudice Sportivo francese ha reso noto le decisioni prese in merito alla rissa scaturita durante la gara di Ligue 1 PSG-Marsiglia che ha registrato ben 5 espulsi. C’era tanta attesa per la sanzione da comminare a Neymar, mentre la stangata l’ha beccata Kurzawa squalificato per 6 giornate, mentre il brasiliano insieme a Paredes e l’argentino del Marsiglia Di Benedetto hanno subito uno stop di 2 giornate. Tre giornate sono state comminate a Jordan Amavi. Intanto i parigini sono proprio ora impegnati in campionato contro il Metz e dovranno fare i conti con un’altra espulsione, infatti al 65′ della gara è stato espulso per doppia ammonizione Diallo. Calcio estero – PSG-Marsiglia, le ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilfrancese ha reso noto leprese in merito alla rissa scaturita durante la gara di Ligue 1 PSG-che ha registrato ben 5 espulsi. C’era tanta attesa per la sanzione da comminare a Neymar, mentre la stangata l’ha beccatasqualificato per 6 giornate, mentre il brasiliano insieme a Paredes e l’argentino delDi Benedetto hanno subito uno stop di 2 giornate. Tre giornate sono state comminate a Jordan Amavi. Intanto i parigini sono proprio ora impegnati in campionato contro il Metz e dovranno fare i conti con un’altra espulsione, infatti al 65′ della gara è stato espulso per doppia ammonizione Diallo.– PSG-, le ...

TuttoMercatoWeb : Barcellona, per Suarez niente amichevole contro il Girona. Non sarà convocato - tuttosport : #Barcellona, doppietta #Messi al Girona. #Suarez e #Vidal out ?? - ItaSportPress : Koeman apre uno spiraglio: 'Suarez ancora al Barcellona? Vogliamo rispettare i contratti, ma...' -… - lucatrenta : Le domande che contano. Ma quale 'heavy metal' usano a palla? - ItaSportPress : Barcellona, altra vittoria in amichevole. Messi trascina - -