Caivano piange per la morte di Maria Paola Caglione

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ieri si sono svolti i funerali nella parrocchia di San Paolo Apostolo E’ un giorno triste per. E’ il giorno del funerale di, morta la notte dell’11 settembre inseguita e speronata dallo scooter di suo fratello Michele mentre si trovava col suo compagno Ciro. Ieri nella chiesa di San Paolo Apostolo le campane suonavano forte all’arrivo della bara bianca. Tantissime le persone che si sono recate nella parrocchia per l’ultimo saluto alla giovane. Se ne contano 150 dentro la parrocchia e almeno altrettante fuori. La mamma diè sorretta dalle figlie e dalle amiche, che la portano sottobraccio. «Siamo in chiesa, qui l’ odio tace», ha detto il parroco don Maurizio Patriciello. «Lasciamo ...

PoggiVeru : RT @daniesposito46: A#Caivano tutta una comunità piange la morte diun'innocente giovane ragazza, ma ora dovrebbe insorgere contro chi ha… - daniesposito46 : A#Caivano tutta una comunità piange la morte diun'innocente giovane ragazza, ma ora dovrebbe insorgere contro chi… - angelacatalano4 : la mamma di Maria Paola adesso piange e si dispera si deve solo vergognare è tutta colpa sua .!!!! #Caivano #MariaPaola #noallomofobia -

