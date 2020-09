Bus, tizio usa serpente al posto della mascherina per proteggersi dal Coronavirus (Di mercoledì 16 settembre 2020) Notizia curiosa, che ha però dello spaventoso. Quando gli altri passeggeri dell’autobus l’hanno visto seduto con il volto coperto per metà non riuscivano a credere ai loro occhi. Pensavano fosse un peluche o un animale di gomma. Invece sul serio un uomo aveva scelto di indossare un serpente attorno al collo come fosse una mascherina anti contagio. Il rettile, infatti, copriva sia il naso che la bocca, ma soprattutto teneva gli altri a distanza. Non si tratta di una fake news, ma di un episodio sconcertante accaduto a Salford, nei pressi di Manchester. leggi anche l’articolo —> Scuola, il video degli autoscontri con i nuovi banchi a rotelle risale al 2017 Bus serpente al posto della mascherina per proteggersi dal ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Notizia curiosa, che ha però dello spaventoso. Quando gli altri passeggeri dell’autobus l’hanno visto seduto con il volto coperto per metà non riuscivano a credere ai loro occhi. Pensavano fosse un peluche o un animale di gomma. Invece sul serio un uomo aveva scelto di indossare unattorno al collo come fosse unaanti contagio. Il rettile, infatti, copriva sia il naso che la bocca, ma soprattutto teneva gli altri a distanza. Non si tratta di una fake news, ma di un episodio sconcertante accaduto a Salford, nei pressi di Manchester. leggi anche l’articolo —> Scuola, il video degli autoscontri con i nuovi banchi a rotelle risale al 2017 Busalperdal ...

bohemianrap76 : @Penelop02897772 È una vecchia barzelletta. Un tizio sale sul bus e timbra il biglietto: tlic tlac!!! Il conducente… - sonounpolloo : Un tizio sul bus davanti a me: “Adesso va di moda mettersi il top corto a mi di fazzoletto per far vedere di più la… - Nancahabyar : Ho sentito un tizio sul bus dire 'Gli After Eight? Che merda...' e vorrei abbracciarlo?? - ellievergas : era pieno giorno quando mentre aspettavo l’autobus un tizio ha accostato con la macchina nel posto riservato al bus… - _mainagioia : No, Valentina. A 12 anni vedere un tizio che se lo trastullava davanti la mia scuola non ci ha fatto ridere. E ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Bus tizio Il tizio che usa un serpente come mascherina sul bus Today.it Il tizio che usa un serpente come mascherina sul bus

Quando gli altri passeggeri dell'autobus l'hanno visto seduto con il volto coperto per metà non riuscivano a credere ai loro occhi. Ieri a Salford, vicino Manchester, i passeggeri della linea si sono ...

Quando gli altri passeggeri dell'autobus l'hanno visto seduto con il volto coperto per metà non riuscivano a credere ai loro occhi. Ieri a Salford, vicino Manchester, i passeggeri della linea si sono ...