Bufera appalti Reggio Emilia, l’avvocato che si auto-assunse si fa difendere dall’assessore alla Legalità (Di mercoledì 16 settembre 2020) REGGIO EMILIA – Indagato nella maxi inchiesta che ha travolto il Comune di Reggio Emilia in cui è accusato di essersi in pratica auto-assegnato un incarico da avvocato dell’amministrazione, lui nomina come avvocato nientemeno che l’assessore alla Legalità del Comune. Il protagonista della vicenda è Matteo Fortelli, uno dei 26 indagati nell’inchiesta “Re Cleaning” della Procura di Reggio Emilia sugli appalti pubblici pilotati e i bandi “tagliati su misura” del Comune, che ha scelto di essere rappresentato per difendersi dall’accusa di “turbata libertà degli incanti” dagli avvocati Emilio Stagnini e Nicola Tria. Quest’ultimo, però, è l’attuale assessore alla Legalità nella giunta del sindaco Luca Vecchi. Leggi su dire (Di mercoledì 16 settembre 2020) REGGIO EMILIA – Indagato nella maxi inchiesta che ha travolto il Comune di Reggio Emilia in cui è accusato di essersi in pratica auto-assegnato un incarico da avvocato dell’amministrazione, lui nomina come avvocato nientemeno che l’assessore alla Legalità del Comune. Il protagonista della vicenda è Matteo Fortelli, uno dei 26 indagati nell’inchiesta “Re Cleaning” della Procura di Reggio Emilia sugli appalti pubblici pilotati e i bandi “tagliati su misura” del Comune, che ha scelto di essere rappresentato per difendersi dall’accusa di “turbata libertà degli incanti” dagli avvocati Emilio Stagnini e Nicola Tria. Quest’ultimo, però, è l’attuale assessore alla Legalità nella giunta del sindaco Luca Vecchi.

valerio27049731 : RT @autocostruttore: Comune di Reggio Emilia nella bufera, appalti pilotati per 27 milioni, 26 persone indagate, tra cui dirigenti e funzio… - MaristinaG : RT @autocostruttore: Comune di Reggio Emilia nella bufera, appalti pilotati per 27 milioni, 26 persone indagate, tra cui dirigenti e funzio… - 300Italia : RT @autocostruttore: Comune di Reggio Emilia nella bufera, appalti pilotati per 27 milioni, 26 persone indagate, tra cui dirigenti e funzio… - bassarelli : APPALTI BUFERA IN COMUNE - manuelcremonese : RT @autocostruttore: Comune di Reggio Emilia nella bufera, appalti pilotati per 27 milioni, 26 persone indagate, tra cui dirigenti e funzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera appalti APPALTI BUFERA IN COMUNE il Resto del Carlino APPALTI BUFERA IN COMUNE

Quattro anni di delicati accertamenti, culminati ora nell’avviso di fine indagini per ventisei persone, tra cui dirigenti comunali, in carica o ex, funzionari del municipio, un ex assessore. Giunge a ...

I NOMI \ Reggio Emilia, bufera in Comune. La Finanza: "Tangenti e appalti pilotati"

REGGIO EMILIA Tangenti e appalti pilotati. E' questo il fulcro dell'indagine della Guardia di Finanza, che ha concluso le sue investigazioni recapitando in queste ora 26 avvisi di conclusione delle in ...

Caso camici, il cognato di Attilio Fontana aveva provato a ottenere altri due appalti da 2,7 milioni

Andrea Dini, titolare della Dama spa e cognato del governatore lombardo Attilio Fontana, aveva provato a ottenere altri due appalti per la fornitura di materiale sanitario, oltre a quella finita al ce ...

Quattro anni di delicati accertamenti, culminati ora nell’avviso di fine indagini per ventisei persone, tra cui dirigenti comunali, in carica o ex, funzionari del municipio, un ex assessore. Giunge a ...REGGIO EMILIA Tangenti e appalti pilotati. E' questo il fulcro dell'indagine della Guardia di Finanza, che ha concluso le sue investigazioni recapitando in queste ora 26 avvisi di conclusione delle in ...Andrea Dini, titolare della Dama spa e cognato del governatore lombardo Attilio Fontana, aveva provato a ottenere altri due appalti per la fornitura di materiale sanitario, oltre a quella finita al ce ...