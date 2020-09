BTS Universe Story, il videogame in uscita a settembre (Di mercoledì 16 settembre 2020) BTS Universe Story è il videogame ispirato al gruppo k-pop BTS. Sarà disponibile in tutto il mondo dalla fine di settembre e conterrà canzoni dei BTS ripercorrendone le azioni quotidiane legate agli show in tutto il globo. Il trailer del videogame sui BTS ripercorre gli Storyboard di alcuni dei videoclip ufficiali rilasciati dalla band per la presentazione della sua nuova musica. La clip disponibile su YouTube parte con le immagini dei BTS che si trasformano poi in personaggio del videogioco a loro dedicato e da loro ispirato. BTS Universe Story è stato annunciato nell’agosto del 2019. Un anno dopo, il progetto può considerarsi concluso e pronto al rilascio dopo alcuni test effettuati nel mondo. BTS ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) BTSè ilispirato al gruppo k-pop BTS. Sarà disponibile in tutto il mondo dalla fine die conterrà canzoni dei BTS ripercorrendone le azioni quotidiane legate agli show in tutto il globo. Il trailer delsui BTS ripercorre gliboard di alcuni dei videoclip ufficiali rilasciati dalla band per la presentazione della sua nuova musica. La clip disponibile su YouTube parte con le immagini dei BTS che si trasformano poi in personaggio del videogioco a loro dedicato e da loro ispirato. BTSè stato annunciato nell’agosto del 2019. Un anno dopo, il progetto può considerarsi concluso e pronto al rilascio dopo alcuni test effettuati nel mondo. BTS ...

BTS Universe Story è il videogame ispirato al gruppo k-pop BTS. Sarà disponibile in tutto il mondo dalla fine di settembre e conterrà canzoni dei BTS ripercorrendone le azioni quotidiane legate agli s ...

Come le Spice Girls più di 20 anni fa, anche le star K-pop BTS stanno per pubblicare un videogioco. E non è neanche il primo: si chiama BTS Universe Story e potete vedere il trailer qui sopra. BTS Uni ...

Tutti e sette i membri del gruppo saranno di un videogame in cui non mancano riferimenti alla loro carriera. Uscirà a fine settembre. Tutti e sette i membri del gruppo sono protagonisti del video di l ...

