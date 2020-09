Brutto momento per Luigi Di Maio: mentre parla al comizio gli lanciano ‘qualcosa’ addosso. Cosa è successo, le immagini (Di mercoledì 16 settembre 2020) Disavventura per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, impegnato in un incontro pubblico a San Giorgio a Cremano (Napoli) che è stato raggiunto da una secchiata d’acqua. Di Maio si trovava tra la folla nella città dov’è nato l’attore Massimo Troisi per sostenere la candidatura di una esponente politica locale. mentre si avvicinava ad uno stand, gli è arrivata addosso dell’acqua lanciata probabilmente da un palazzo vicino. Per il ministro, solo un po’ di sorpresa e il vestito bagnato. L’episodio, videoripreso con gli smartphone, è subito stato lanciato sui social con numerosi utenti che ne hanno approfittato per postare commenti anche ironici. Come, ad esempio, quello su Twitter del follower Giordano (sul profilo si presenta ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Disavventura per il ministro degli EsteriDi, impegnato in un incontro pubblico a San Giorgio a Cremano (Napoli) che è stato raggiunto da una secchiata d’acqua. Disi trovava tra la folla nella città dov’è nato l’attore Massimo Troisi per sostenere la candidatura di una esponente politica locale.si avvicinava ad uno stand, gli è arrivatadell’acqua lanciata probabilmente da un palazzo vicino. Per il ministro, solo un po’ di sorpresa e il vestito bagnato. L’episodio, videoripreso con gli smartphone, è subito stato lanciato sui social con numerosi utenti che ne hanno approfittato per postare commenti anche ironici. Come, ad esempio, quello su Twitter del follower Giordano (sul profilo si presenta ...

