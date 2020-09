Briatore e l’attacco politico e mediatico alla Sardegna: «Solo discoteche di destra avevano il Covid» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un «attacco mediatico orchestrato politicamente» con «il Billionarie strumentalizzato perché conosciuto in tutto il mondo». Questa è l’idea che Flavio Briatore si è fatto di quello che è successo nella sua discoteca, tirando in ballo le discoteche di Toscana e Emilia-Romagna, e parlando di discoteche di destra e discoteche di sinistra. In una lunga intervista rilasciata al Corriere Della Sera Briatore è tornato a parlare della sua malattia, della sua discoteca e della decisione del governo di permettere di ballare e poi non permetterlo più. LEGGI ANCHE >>> Briatore parla dopo il Covid: «Non per minimizzare, ma l’anno ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un «attaccoorchestrato politicamente» con «il Billionarie strumentalizzato perché conosciuto in tutto il mondo». Questa è l’idea che Flaviosi è fatto di quello che è successo nella sua discoteca, tirando in ballo ledi Toscana e Emilia-Romagna, e parlando dididi sinistra. In una lunga intervista rilasciata al Corriere Della Seraè tornato a parlare della sua malattia, della sua discoteca e della decisione del governo di permettere di bre e poi non permetterlo più. LEGGI ANCHE >>>parla dopo il: «Non per minimizzare, ma l’anno ...

Corriere : #Briatore: «Chiedere scusa? A chi? E perché, perché dò lavoro? Dovrebbe essere il governo a chiedere scusa a noi im… - TheRenry : RT @ErmannoKilgore: La Sardegna come la Sicilia vivono turisticamente due/ tre mesi all’anno, la ricchezza non la crei con dei locali aper… - mentitespoglie : Briatore ha ragione, l’attacco alle discoteche è vergognoso, bigotto e viene da sinistra. - ufogufo : RT @ErmannoKilgore: La Sardegna come la Sicilia vivono turisticamente due/ tre mesi all’anno, la ricchezza non la crei con dei locali aper… - franco_dimuro : RT @ErmannoKilgore: La Sardegna come la Sicilia vivono turisticamente due/ tre mesi all’anno, la ricchezza non la crei con dei locali aper… -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore l’attacco Sardegna in lockdow? Solinas, "Boutade priva di fondamento" AGI - Agenzia Italia