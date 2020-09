Brianza, bimbo fa il tampone e viene mandato a scuola prima dell’esito. Poi risulta positivo: classe e insegnanti in isolamento (Di mercoledì 16 settembre 2020) Aveva fatto il tampone il 3 settembre ma, senza aspettare l’esito, dal 7 settembre è stato mandato all’asilo. Quando la famiglia il 9 ha avuto il risultato e ha scoperto che era positivo al Covid-19, il bambino di cinque anni era già stato in classe per tre giorni. Per questo l’Ats ha messo in quarantena le famiglie di 17 alunni e tre insegnanti della scuola d’infanzia Montessori a Cesano Maderno, in Brianza. Verranno tutti sottoposti al tampone all’ospedale San Gerardo di Monza. La scuola, che fa parte del villaggio Snia, ha in totale otto sezioni. Per le altre classi le lezioni proseguiranno normalmente: “Sono state attivate tutte le misure preventive. Ogni sezione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Aveva fatto ilil 3 settembre ma, senza aspettare l’esito, dal 7 settembre è statoall’asilo. Quando la famiglia il 9 ha avuto ilto e ha scoperto che eraal Covid-19, il bambino di cinque anni era già stato inper tre giorni. Per questo l’Ats ha messo in quarantena le famiglie di 17 alunni e tredellad’infanzia Montessori a Cesano Maderno, in. Verranno tutti sottoposti alall’ospedale San Gerardo di Monza. La, che fa parte del villaggio Snia, ha in totale otto sezioni. Per le altre classi le lezioni proseguiranno normalmente: “Sono state attivate tutte le misure preventive. Ogni sezione ...

