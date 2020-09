Brescia | violentata e segregata per anni dalla famiglia

Ultime Notizie dalla rete : Brescia violentata

Il Giorno

Brescia, 16 settembre 2020 - Violentata per anni dal fratello maggiore, picchiata dal padre, vessata e segregata in quanto donna, dunque qualsiasi uscita da casa per lei non era contemplata al di fuor ...Sabato nero sulle strade bresciane: poche ore prima che una donna di 81 anni perdesse la vita in uno schianto tra due auto sul Garda, un motociclista è morto in Valcamonica. L’uomo, un 65enne di Monza ...«Io non lo so perché l’ho fatto. Non lo so». Quindi, non ha potuto spiegarlo nemmeno al giudice, consegnandogli un movente. Carcere di Canton Mombello, fermato per l’omicidio volontario della madre, n ...