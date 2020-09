Brescia, Ndoj viola la quarantena: denunciato dai Carabinieri (Di mercoledì 16 settembre 2020) Emanuele Ndoj, centrocampista del Brescia, è stato denunciato e multato dai Carabinieri per aver violato la quarantena. Il calciatore, come riportato dal Giornale di Brescia, è stato infatti sorpreso all’esterno di un bar della città lombarda nonostante sia lui che i tre amici con cui si trovava fossero lista di Ats come persona positiva al Covid e quindi tenuto all’isolamento domiciliare. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Emanuele, centrocampista del, è statoe multato daiper averto la. Il calciatore, come riportato dal Giornale di, è stato infatti sorpreso all’esterno di un bar della città lombarda nonostante sia lui che i tre amici con cui si trovava fossero lista di Ats come persona positiva al Covid e quindi tenuto all’isolamento domiciliare.

