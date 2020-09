Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme | cosa è successo?

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La coppia, considerata perfetta come le statuine sulla torta, di perfetto non aveva nulla come la stessaha affermato in una intervista con Oprah Winfrey. Sono passati 15 anni dal loro divorzio e i fan sperano ancora in un ritorno di fiamma. Il ritorno della coppia ci sarà, la fiamma probabilmente no.: la coppia tornama non come speravamotornanoper un progetto benefico. I loro rapporti sono decisamente migliorati con il passare degli anni e ce ne avevano dato conferma lo scorso anno in occasione degli Screen Actors Guild Awards. Qui i due attori avevano catturato ...